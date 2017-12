DOE traz resultado de recursos da avaliação médica do concurso para Agente de Polícia

851 candidatos receberam parecer apto, e 217 candidatos haviam sido considerados inaptos. - Foto: David Majella

De 202 recursos recebidos, 183 foram deferidos pela Junta Médica da Fapems.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12.12) o extrato dos recursos interpostos pelos candidatos que obtiveram parecer inapto na avaliação médico odontológica do concurso da Polícia Civil para o cargo de Agente de Polícia Judiciária.

Segundo o edital, 202 candidatos apresentaram recurso, sendo que após avaliação dos laudos pela junta médica da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), 183 pedidos foram deferidos e 19 indeferidos.

No resultado preliminar da avaliação médico odontológica, divulgado na edição nº 9.536 do DOE, 851 candidatos receberam parecer apto, e 217 candidatos haviam sido considerados inaptos.

De acordo com a comissão organizadora, a convocação dos candidatos que seguem para a fase III que compreende o exame de aptidão física para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, e as funções de Escrivão e Investigador será publicada no DOE de amanhã.

Assinam a publicação, os secretários de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, e o de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, além do delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.

Concurso Polícia Civil de MS

Ao todo são ofertadas 30 vagas para Delegado de Polícia, e 180 vagas para o cargo de Agente de Polícia Judiciária, sendo, 80 na função de Escrivão e 100 para a função de Investigador.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella