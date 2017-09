DOE publica resultado de projetos para pontes e licitação para restaurar ruas de Bonito

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (1°.9), o resultado da licitação de projetos executivos para construção de 10 novas pontes em concreto armado para Mato Grosso do Sul. A publicação também anunciou a restauração de diversas ruas do município de Bonito.

De acordo com o resultado serão beneficiados com novas pontes os municípios afetados por enchentes: Aquidauana, Bela Vista, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Paraíso das Águas, Paranaíba e Ponta Porã. Os investimentos para execução dos projetos das 10 pontes é da ordem de R$ 194.250,72.

Mais Bonito

A licitação lançada para o município de Bonito prevê investimentos orçados em R$ 2.254.251,36. De acordo com o projeto serão realizados serviços de remendo asfáltico numa área de 6.795,65 m² e recapeamento em 40.118,50 m², nas ruas centrais do município. A tomada de preços acontece no dia 4 de outubro, às 9h, na sede da Agesul, em Campo Grande.

