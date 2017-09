DOE publica organização do processo de matrículas 2018 na Rede Estadual de Ensino

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), publicou no Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira (18.9), a Resolução n. 3.324, sobre a organização do processo de matrícula nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), mediante o Programa Estadual de Matrícula, que possibilita à SED acompanhar e gerir o ingresso e permanência do estudante na REE.

O Programa da Matrícula Digital, operacionalizado pela Central de Matrícula, por meio do site e telefone 0800-6470028 atende estudantes e famílias sul-mato-grossenses urbanas e rurais do Estado, com objetivos de democratizar e agilizar o acesso dos estudantes às escolas da Rede Estadual de Ensino.

A organização do planejamento de vagas é elaborada de forma online pelos gestores das unidades escolares, por meio do Sistema de Gerenciamento de Dados Escolares, sob orientação da equipe da Central de Matrícula e das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

O processo de matrícula digital ocorre em três momentos: a inscrição, chamada de pré-matrícula; designação; e efetivação da matrícula. A publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) apresenta, ainda, todas as etapas do processo de matrículas. O período de inscrições na Rede Estadual de Ensino, para 2018, está previsto para começar em 18 de outubro.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Chico Ribeiro

