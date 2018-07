DOE publica lista de candidatos habilitados no concurso da Agepen

Campo Grande (MS) – A edição nº 9.698 do Diário Oficial do Estado (DOE) publicou nesta terça-feira (17.7) a lista com o nome dos 500 candidatos habilitados no concurso de provas e títulos para provimento do cargo de Agente Penitenciário, da Agência Estadual do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

São 351 vagas para a área de Segurança e Custódia, cinco vagas para área de Administração e Finanças com habilitação em Administração, duas vagas para habilitação em Ciência Contábeis, uma vaga para ária de Tecnologia em Processamento de Dados e 92 vagas para graduação em nível superior. Na área de Assistência e Perícia são 22 vagas para habilitação em Psicologia, oito vagas para Serviço Social e 19 vagas para habilitação em Direito.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Agepen