DOE divulga contagem de tempo de serviço de professores e especialistas de Educação

Campo Grande (MS) – O Diário Oficial do Estado (DOE), publicado nesta quarta-feira (13.9), apresenta, a partir da página 48, a contagem do tempo de serviço de professores e especialistas de Educação, pertencentes à categoria funcional do Grupo VII – Educação, do quadro permanente e suplementar de pessoal do Estado de Mato Grosso do Sul, computado até janeiro de 2017, para efeito de promoção funcional referente ao ano de 2017.

A unidade escolar ao detectar erro de nome, classe, nível ou matrícula de servidor deverá informar à CVPEB/SED, por meio de Comunicação Interna (CI). Nos casos de omissão de nome e/ou erro no tempo de interstício na classe, deverá ser montado Processo de Recurso endereçado à Secretaria de Estado de Educação, no prazo de 15 dias a partir da data de publicação.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

