Documentário aborda rotina de trabalho em base na Antártica

A Petrobras está lançando a série chamada Limiar: Fronteiras do Conhecimento, com pequenos documentários que mostram a rotina de quem trabalha em locais fora do comum e em condições extremas.

O primeiro episódio da série mostra o trabalho dos pesquisadores na Estação Antártica Comandante Ferraz que será reinaugurada logo mais às 20h30. A equipe do documentário viajou 12 mil quilômetros e conversou com pesquisadores e outros integrantes do Programa Antártico Brasileiro (Proantar) sobre as particularidades da Antártica, onde as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius negativos.

A base, operada pela Marinha, recebe apoio da Petrobras por meio do Proantar. Na estação são realizadas pesquisas científicas nas áreas ambiental, meteorológica, biodiversidade e química. O acordo permite à companhia participar de pesquisas e ter acesso a informações que possibilitam o aprimoramento dos modelos de previsão meteorológica, de ondas e correntes marinhas utilizados pela companhia.

Em outro episódio, a série mostra o trabalho de profissionais que atuam na produção de petróleo e gás em águas ultraprofundas, a mais de 300 quilômetros da costa.

De acordo com a gerente executiva de Comunicação e Marcas da Petrobras, Flavia da Justa, “a ideia é apresentar onde atuamos no limiar do conhecimento humano e como a tecnologia, aliada sempre à segurança, nos levou a sermos tão eficientes mesmo em ambientes tão desafiadores”.

Os episódios podem ser assistidos no portal Nossa Energia, da Petrobras.