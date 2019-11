Doações da WWF: “Fogo se combate com rede de cooperação e parcerias”, diz Jaime Verruck

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul enfrenta desde o mês de outubro uma situação crítica com queimadas que já consumiram mais de 120 mil hectares no Pantanal. O fogo vem avançando para a região do Forte Coimbra, entre Corumbá e Porto Murtinho. Alguns focos de incêndio também seguem para a borda do Parque Estadual do Rio Negro, no centro do bioma e ameaçam o Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, no extremo Sul, na bacia do Rio Paraná, onde ocorrem focos em áreas situadas na divisa do Estado com o Paraná.

Empenhados nas ações de combate, buscando unir forças para auxiliar no controle e combate, na manhã desta terça-feira (06), foram entregues 3 Kit de combate a incendios, composto por lança jato (15 metros) – com capacidade de armazenamento de 600 litros – cedidos pela WWF Brasil.

Instalados em 3 camionetes Mitsubishi L200 Triton do Imasul, os equipamentos que tem facilidade para serem reabastecidos, serão levados para a Fazenda BR Pec, no município de Miranda, onde funciona um Posto de Comando.

As ações realizadas até o momento contaram com parcerias que, segundo o secretário estadual Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), são fundamentais quando se trata desse tipo de demanda, onde é impossível para qualquer Estado encontrar soluções agindo sozinho. “Trabalhamos constantemente a estruturação das equipes de Bombeiros e do Prev Fogo. Hoje recebemos esses equipamentos, que são diferenciados e vem para ajudar nas ações que já estão em andamento, podendo ser utilizados pelas unidades de conservação posteriormente”. Completou.

“Fogo se combate com rede de cooperação e parcerias” afirmou o Secretário, lembrando que recentemente foi assinado um termo com o Estado do Mato Grosso que garantiu reforço nas atividades.

Participaram da assinatura, Julia Boock (analista da WWF Brasil), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Joílson Alves do Amaral e André Borges, Diretor Presidente do Imasul.

