No mês das crianças, as Óticas Diniz – maior rede de ópticas do Brasil – realiza a 2° Edição do Diniz Social. Dividida em duas etapas, a ação busca proporcionar saúde visual para a criançada em idade de alfabetização, entre 6 e 12 anos. No primeiro momento, em 07 e 08 de outubro, cerca de 30 mil passaram por pré-seleção e por consultas e exames de vista. Destas, 8 mil foram identificadas com necessidade de uso de lentes corretivas e, receberão seus óculos no sábado, 28 de outubro, dos franqueados das Óticas Diniz.

“Temos um compromisso com a responsabilidade social e em contribuir para um país mais justo para todos. Por isso, pelo segundo ano consecutivo, fizemos um mutirão nos municípios onde estamos presentes com mais de 950 unidades e oferecemos às crianças e adolescentes de escolas públicas atendimento oftalmológico gratuito. Agora, vamos promover a segunda etapa dessa ação entregando os pares de armações e lentes de diversas graduações àqueles que precisam”, afirma Ariane Diniz, diretora Administrativa Financeira da marca.

As doações do ‘Diniz Social’ tem por objetivo ajudar no desenvolvimento acadêmico dos pequenos. De acordo com o Conselho e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, 8 em cada 10 alunos em idade pré-escolar nunca fizeram exames de vista e cerca de 30% das crianças têm alterações visuais que comprometem o bom desempenho nos estudos. Segundo o Ministério da Educação, essa é a causa de mais de 22% dos casos de evasão escolar no país.

“Muitas vezes, a dificuldade para enxergar não é sanada pelo difícil e demorado acesso aos médicos da rede pública de saúde. E isso prejudica o rendimento de meninos e meninas que, com notas baixas, ficam desmotivados para continuarem a estudar. Não à toa, nossos parceiros e diretores acreditam e se engajam em benefício dos que mais precisam para, juntos, transformarmos essa realidade da visão infantil no Brasil”, destaca Bruno Diniz, diretor da Diniz Franchising.

A etapa final da ‘2ª edição do Diniz Social’, que vai entregar os 8 mil óculos doados, acontece neste sábado, 28 de outubro, em mais de 200 cidades brasileiras. Entre elas, Vitória da Conquista (BA), Aracati, Jaguaruana, Canindé, Russas, Baturité, Quixadá e Cratéus (CE), Grajaú, Pinheiro e Viana (MA), Várzea Grande (MT), Pouso Alegre, Varginha e Poços de Calda (MG), Abaetuba, Cameta, Santarém e Tailândia (PA), Abreu e Lima, Igarassu, Prazeres, Arcoverde, Caruaru, Granhuns, Serra Talhada, Salgueiro e Recife (PE), Teresina (PI), Castro, Piraí do Sul, Curitiba, Sítio Cercado, Londrina, Ibiporã, Cambé, Arapongas, Apucarana, Ponta Grossa, Guarapuava, Irati e Telêmaco Borba (PR), Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro (Copacabana, Bangu e Madureira), Friburgo, Petrópolis, Três Rios, Ramos, Bonsucesso, Vila da Penha e Nova Iguaçu e Recreio (RJ), Currais Novos (RN), Porto Velho (RO), Porto Alegre, Gramado e Caxias do Sul (RS), Blumenau, Chapecó, Criciúma e Florianópolis (SC), Arujá, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Caçapava, São José dos Campos, Atibaia, Bragança Paulista, Diadema, Guarujá, Guarulhos, Itapira, Lorena, Osasco, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Santo André, São Bernardo do Campo, Valinhos e São Paulo (SP).

“Será um momento muito especial, já que preparamos um dia divertido para elas. Teremos um ambiente alegre e festivo, com música, balões, lanches, algodão doce e pipoca. Nada nos deixará mais felizes do que acompanhar essas crianças voltarem a enxergar um mundo mais colorido”, garante Ariane.

Sobre a ÓTICA DINIZ

Atendimento personalizado, soluções para a saúde visual e as melhores opções em óculos de grau e solares são os alicerces da Óticas Diniz, maior rede de franquias de varejo óptico do Brasil. Sua primeira loja, no centro da capital maranhense, foi fundada pelo empresário Arione Diniz, em junho de 1992. Atualmente, com mais de 950 unidades nas principais cidades do País, a rede preza pelo treinamento da equipe para oferecer um atendimento de excelência e qualidade que já é referência nacional. E disponibiliza o melhor e mais completo mix de produtos das maiores grifes do mundo, além da sua marca própria DNZ EyeWear. www.oticasdiniz.com.br