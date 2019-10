Do samba ao reggae, confira a programação da primeira semana de outubro no Sesc Morada dos Baís

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5.140 - Divulgação

As noites de happy hour do Sesc Morada dos Baís terão ritmos contagiantes já na primeira semana de outubro, que agora antecipará em 30 minutos as apresentações, e começarão às 19h30. Todas são gratuitas e abertas ao público.

O agito começa com apresentação da banda de samba Humildemente, na quarta-feira, dia 02, levando ao público os maiores clássicos do samba.

Melissa Azevedo sobe ao palco na quinta-feira, 03. A cantora reúne duas décadas de trajetória, tendo participado de projetos como Temporadas Populares, Cena Som e Som da Concha. Seu repertório conta com grandes nomes da MPB, entre clássicos e contemporâneos. A cantora gravou seu primeiro CD “Toda Rima” em 2002, apresentado no Sesc Encena.

Na sexta-feira, 04, tem Cover Up levando no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo.

Na última noite da semana, dia 05, tem gravação do DVD “Luau da Xapa”. Xapa tem como proposta um Luau diferente do que se conhece, que tem como foco levar muita energia positiva e amor, com um repertório que se dedica exclusivamente a música brasileira fazendo uma viagem pela MPB, Pop Rock, Soul Music, composições próprias e muito reggae.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar nossas novidades do cardápio regional, assinado pelo Chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídias Baís, que envolve móveis do antigo casarão, time line de notícias relevantes referente à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrado em touch screen, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado das 14h às 20h.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 19h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms