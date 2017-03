“Sobre Viagens e Amores”, filme mais recente do diretor italiano Gabriele Muccino, estreia no Brasil no dia 4 de maio. O filme conta a história de Marco e Maria, dois jovens adolescentes de Roma que viajam juntos nas férias a San Francisco, nos Estados Unidos, onde se hospedam na casa do casal gay Matt e Paul e vivem um verão inesquecível.

Muccino ficou mais conhecido do público com “O Último Beijo” (2001), comédia romântica que abordava a entrada de um jovem na vida adulta ao descobrir que sua namorada estava grávida. Com o sucesso mundial do filme, o diretor teve a chance de trabalhar em Hollywood, onde dirigiu filmes como “À Procura da Felicidade” (2006) e “Sete Vidas” (2008), ambos protagonizados pelo astro Will Smith, e “Pais e Filhas” (2015), com Russell Crowe e Amanda Seyfried.

“Sobre Viagens e Amores” marca sua volta ao cinema italiano na direção de longas. “É um filme independente, sem as responsabilidades de grandes orçamentos, que fala sobre escolhas importantes e vitais como aquelas que surgem durante o final do ensino médio”, explica o diretor.

“Queria falar sobre uma viagem de verão; um momento que traz grandes mudanças e o fechamento de um ciclo. É um período de novos encontros, de descobertas inesperadas e de novos amores, também traz novos afetos e cria desentendimentos. É um momento que leva às lágrimas e traz ternura, algo que precisamos e que sempre esperamos”, complementa.





O filme é protagonizado por um quarteto de jovens atores, com destaque para Matilda Lutz, estrela de “O Chamado 3”, Brando Pacitto e os atores norte-americanos Joseph Haro (“Glee”) e Taylor Frey (“Gossip Girl”, “M.A.G. - Meu Melhor Amigo Gay”).

Destaque também para a trilha sonora original, composta pelo astro do pop italiano Lorenzo Jovanotti Cherubini, premiada como a melhor trilha no Festival de Veneza de 2016.

“Sobre Viagens e Amores” é uma produção italiana e as filmagens aconteceram em Roma, São Francisco, Nova Orleans e Cuba. No Brasil o filme será distribuído pela Lança Filmes.

Ficha Técnica:

Sobre Viagens e Amores (Summertime)

2016 | Itália | 103 min.

Direção e roteiro: Gabriele Muccino; Elenco: Brando Pacitto, Matilda Lutz, Taylor Frey, Joseph Haro, Jessica Rothe, Scott Bakula; Distribuição: Lança Filmes

Classificação Indicativa: A verificar

Sinopse: Dois adolescentes, Maria e Marco, estão numa típica viagem de férias pelos Estados Unidos quando são hospedados por um casal, Matt e Paul, em São Francisco. Juntos eles embarcam numa viagem que irá levá-los a novos encontros, amores e descobertas inesperadas.

O DIRETOR

Depois de fazer vários documentários, Gabriele Muccino filmou, em 1998, seu primeiro longa"Ecco fatto", que foi recebido por grande interesse pelo Festival de Cinema de Turin. Em 1999, teve seu primeiro grande sucesso com "Para Sempre Na Minha Vida (Come te nessuno mai)".

Seu filme seguinte, "O Último Beijo (L'ultimo bacio)" (2001), fez aproximadamente 13 milhões de euros na Itália. Uma reflexão cínica e desencantada das dificuldades de sua geração em relação ao comprometimento e as relações que o firmou entre uma das mais importantes figuras do cinema italiano mudail. O filme se manteve em cartaz por seis meses, algo que não acontecia no cinema italiano durante muito tempo. Além disso, no mesmo ano, recebeu cinco prêmios David di Donatello, uma das maiores premiações do cinema italiano, incluindo a categoria Melhor Direção.

Em 2002, o filme conseguiu também alcançar sucesso mundial, especialmente na Europa. Em janeiro do mesmo ano ele foi selecionado para o Festival de Cinema de Sundance, onde foi contemplado com o prêmio do júri popular. No verão seguinte foi distribuído nos Estados Unidos, e também foi listado entre os 10 melhores filmes do ano pela famosa revista de cinema, Entertainment Weekly. Em 2003 estreou um novo filme, altamente antecipado, "No Limite das Emoções (Ricordati di me)".

Chegou em Hollywood, em 2006, com o filme "A Procura da Felicidade (A Pursuit Of Happiness)" e em 2008, com "Sete Vidas (Seven Pounds)". Ambos foram estrelados e produzidos por Will Smith, que pessoalmente escolheu Gabriele depois conhecer seu trabalho como diretor. Os dois renderam mundialmente 300 milhões e 170 milhões de dólares respectivamente.

Em 2012, Muccino voltou para os Estados Unidos para dirigir a comédia "Um Bom Partido (Playing for Keeps)", estrelando Gerard Butler, Jessica Biel, Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman, Dennis Quaid e Judy Greer. Em outubro de 2015 dirigiu, também nos Estados Unidos, o filme "Pais e Filhas (Fathers and Daughters)" estrelando o vencedor do Oscar Russel Crowe e a atriz Amanda Seyfriend. Juntos seus filmes alcançaram mais de meio bilhões de dólares na bilheteria mundial.

FILMOGRAFIA

1998 - Ecco fatto

1999 - Para Sempre Na Minha Vida (Come te nessuno mai)

2001 - O Último Beijo (L’ultimo bacio)

2003 - No Limite das Emoções (Ricordati di me)

2006 - A Procura da Felicidade (A Pursuit Of Happiness)

2008 - Sete Vidas (Seven Pounds)

2010 - Beije-me Outra Vez (Baciami ancora)

2012 - Um Bom Partido (Playing for Keeps)

2015 - Pais e Filhas (Fathers and Daughters)

2016 - Sobre Viagens e Amores (Summertime)

