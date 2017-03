Dnit anuncia manutenção em rodovia paralisada por atoleiros no Pará

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou hoje (6) que a BR 163, que liga o Pará ao Mato Grosso, permanece em manutenção. Nos últimos dias, a chuva provocou atoleiros ao longo de um trecho que não é pavimentado, localizado entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol, no sudoeste do Pará. O trecho compreende uma área de 47 quilômetros.

Segundo o órgão, a previsão é dobrar o efetivo das equipes que atuam na manutenção, o que permitirá o serviço em até seis pontos críticos simultaneamente. O objetivo é reduzir o tempo de suspensão da circulação para as correções mais urgentes.

A BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, é a principal ligação entre a maior região produtora de grãos do país, em Mato Grosso, e os portos da Região Norte, principalmente em Miritituba e Santarém, no Pará.

