Novo valor da Unidade de Atualização Monetária já está valendo

Em janeiro de 2018, o valor da Unidade de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS) será de R$ 3,5124. A referência foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) em dezembro.

Conforme a publicação, o valor foi calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. A portaria entrou em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro deste ano.

Instituída por meio de Lei em 1997, a UAM-MS é utilizada na correção dos valores de débitos de qualquer origem ou natureza para com a Fazenda Pública, como o ICMS e IPVA, quando não recolhidos no prazo.