Divulgado valor da Uferms para os meses de março e abril

A Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms) será de R$ 24,74 nos meses de março e abril de 2017. O valor foi estabelecido pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta terça-feira (21).

Em Mato Grosso do Sul, a Uferms é utilizada como referência para aplicação de multas e cobrança de taxas e serviços prestados. No bimestre atual (janeiro e fevereiro), a unidade monetária está fixada em R$ 24,43.

A resolução com o novo valor da Uferms pode ser conferida na página 2 do DOE-MS de hoje. Clique aqui para conferir.

