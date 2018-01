Divulgado resultados de licitações para pavimentar ruas de Caracol e Guia Lopes

O Governo do Estado vem divulgado e lançando diversos editais para obras de drenagem e pavimentação urbana - Divulgação

O Governo do Estado divulgou hoje (15.1), através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), os resultados de mais duas licitações para pavimentação de vias urbanas nos municípios de Caracol e Guia Lopes da Laguna. As duas licitações são resultados de obras que serão feitas em parceria com emendas parlamentares do ano de 2016.

De acordo com a publicação, serão investidos R$ 915.573,78 para pavimentar e drenar a rua João Loureiro, no município de Caracol. A obra é uma emenda do ex-senador Delcídio do Amaral. Já em Guia Lopes, serão disponibilizados R$ 540.572,82 para asfaltar as ruas 13 de Maio, Rubens Bertola, Izidoro Ferreira Souza e a Rua Jardim, na Vila Nery Arce. As obras são resultado de uma emenda do deputado federal Eliseu Dionísio.

O Governo do Estado vem divulgado e lançando diversos editais para obras de drenagem e pavimentação urbana. Ao todo são 75 emendas parlamentares referentes ao período de 2016 e, deste montante, 19 já tiveram os recursos liberados para licitação. Os recursos são empenhados através do Ministério das Cidades.

Confira os resultados de hoje na íntegra na página 22 do Diário Oficial do Estado.