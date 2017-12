Divulgados resultados de licitação para recapeamento em Aquidauana e reforma de ponte em Camapuã

Foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira, 27, resultados de duas licitações destinadas à restauração funcional do pavimento (recapeamento) de ruas do município de Aquidauana e reforma de ponte de madeira sobre o Rio Verde, divisa entre os municípios de Camapuã e Água Clara.

De acordo com as publicações, em Aquidauana será realizada a restauração funcional do pavimento (recapeamento) nas ruas: Aniceto Rondon, 13, Dos Ferroviários, Duque de Caxias, Marly Russo e Mato Grosso do Sul – lados direito e esquerdo. O investimento da ordem é no valor R$ 2.225.011,41 e a empresa vencedora do certame é a Infrater Engenharia Ltda.

Na divisa entre os municípios de Camapuã e Água Clara será reformada uma ponte de madeira sobre o Rio Verde, com extensão de 40 metros, na rodovia vicinal entroncamento com a MS-438. O valor da ordem é de R$ 145.693,53 e a empresa vencedora do certame é a RECOM – Reformas, Construções e Melhoramentos Ltda-Epp.