Divulgado resultado para implantação de rodovia vicinal em Maracaju

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (16.10), o resultado da licitação para implantação de uma rodovia municipal em Maracaju. A publicação pode ser conferida na página 23 do DOE.

Segundo o resultado a empresa vencedora do certame irá implantar uma rodovia com revestimento primário e drenagem com investimentos da ordem de R$ 691.197,07. Ao todo serão 11,90 km, no trecho entre a MS-164 e a MS-166.

As obras terão início assim que forem formalizados os trâmites contratuais entre a empresa e a Agesul.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Edemir Rodrigues

