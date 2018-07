Divulgado resultado de edital da Fundect para eventos científicos em MS

Campo Grande (MS) – A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect-MS), ligada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18.7), páginas 41 a 44, o resultado final da chamada para Apoio a Eventos Técnico Científicos em Mato Grosso do Sul (PAE-MS).

Receberão recursos destinados à realização de eventos, instituições de fomento à pesquisa como Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Embrapa.

Serão contemplados eventos das mais diversas áreas, como biotecnologia, educação, agricultura familiar, olericultura e horticultura, entre outros.

Diogo Rondom – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundect)