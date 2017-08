Divulgado o gabarito preliminar do concurso para delegado da Polícia Civil em MS

O gabarito preliminar da prova escrita objetiva do concurso para delegado de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que foi promovida neste domingo (20), em Campo Grande, foi divulgado nesta quarta-feira (23), pelas secretarias estaduais de Administração (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no Diário Oficial do estado.

Segundo o edital, o candidato que considerar uma resposta do gabarito errada poderá apresentar nesta quarta e quinta-feira (dias 23 e 24) um recurso à presidente da Comissão Organizadora do certame. A contestação tem de ser feita por meio do site da organizadora do concurso, Fapems, na área do candidato. Para acessar a página clique aqui!

O concurso oferece 30 vagas para o cargo e teve 9.760 candidatos inscritos. A prova escrita objetivo foi aplicada na tarde deste domingo, no campus de uma universidade em Campo Grande.

Para evitar fraudes a segurança foi reforçada. Uma das principais medidas adotadas foi a utilização, pela primeira vez em um certame no estado, de um equipamento de rastreamento da Agência Nacional de Telecomunicações.

A presidente da Comissão organizadora do concurso, a delegada Maria de Lourdes Cano, explicou ao G1 que o equipamento busca sinais de celulares e pontos eletrônicos a uma distância de cerca de 470 metros, possibilitando a identificação precisa do emissor deste sinal e a localização de pessoas que estivessem tentando fraudar o concurso.

Após essa primeira etapa do concurso, o certame tem mais oito pela frente, entre as quais estão: teste de aptidão física e psicológica, exames médicos, investigação social e depois de tudo o curso de formação policial.

De acordo com a previsão da Comissão Organizadora, os aprovados devem assumir os cargos até o fim de 2018.

Levantamento da Associação de Delegados de Mato Grosso do Sul (Adepol-MS) divulgado também neste domingo (20) aponta que o déficit para o cargo de delegado da Polícia Civil no estado é de 40,91%. Dos 300 postos previstos na lei orgânica da instituição apenas 195 estão ocupados.

De acordo com a entidade, isso reflete principalmente nas delegacias do interior do estado, onde 23 municípios, inclusive alguns da região de fronteira, não tem delegado titular em suas unidades, tendo que “emprestar” o policial de outros municípios.

