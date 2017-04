Divulgação de notas do concurso para Procurador do Estado será no dia 6 de abril

Campo Grande (MS) – A Procuradoria Geral do Estado publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (4), o edital nº 013, de 4 de abril de 2017, informando a realização de sessão pública para identificação dos candidatos e divulgação das notas da prova escrita do Grupo I (Direito Constitucional e Direito Processual Civil) do XIII Concurso Público para Procurador do Estado.

A sessão pública será nesta quinta-feira (6), às 14h, no auditório Pantanal, na sede da Procuradoria Geral do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco IV, Campo Grande-MS.

A relação dos candidatos que alcançarem a nota mínima 5,0 será divulgada por meio de edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado e disponibilizado, via internet, no site.

Todos os candidatos, inclusive os que não obtiveram a nota mínima, poderão ter acesso à respectiva pontuação também por meio do site, acessando a Área do Candidato.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

