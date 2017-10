Divisão de Homicídios pede prisão preventiva de PM que atirou em espanhola

O tenente da Polícia Militar Davi dos Santos Ribeiro foi identificado como o autor do disparo que matou a turista espanhola Maria Esperanza Jimenez, de 67 anos, ontem (24), na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ele está preso em flagrante desde a tarde de ontem e a Divisão de Homicídios da capital pediu hoje a conversão da prisão para preventiva.

Maria Esperanza estava fazendo turismo na Rocinha, contratado com uma empresa, em companhia do irmão e do cunhado, quando, segundo a polícia, o carro furou bloqueio policial e foi alvejado pelo vidro traseiro com dois tiros de fuzil, disparados por policiais. Um deles atingiu a turista no pescoço. Ela chegou a ser levada para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com o titular da delegacia de homicídios, Fábio Cardoso, os três PMs envolvidos no incidente prestaram depoimento durante a madrugada, sendo que o tenente Davi dos Santos Ribeiros preferiu ficar em silêncio. Os outros agentes afirmaram que a equipe fazia blitz na comunidade e que o carro com os turistas teria furado o bloqueio. Já os passageiros do carro afirmaram que não viram nenhuma blitz nem receberam qualquer ordem de parada.

O tenente vai responder pelo crime de homicídio doloso qualificado, porque a vítima não teve condições de se defender. O delegado concedeu coletiva no fim desta manhã.