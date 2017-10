Diversão e jogos marcam o início do Projeto Sonho de Campeão na Capital

Neste sábado (7), 40 crianças das Unidades de Acolhimento Institucional iniciaram as oficinas de esporte e lazer do Projeto Sonho de Campeão.

A ação, promovida por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e Fundação Municipal de Esportes (Funesp), oferece às crianças e jovens oficinas de natação , futsal, lutas (luta olímpica e judô), voleibol e basquetebol, além de atividades recreativas todos os sábados no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE).

“A intersetorialidade garantiu com que as oficinas esportivas chegassem a mais crianças e no Projeto elas terão a oportunidade de aprender novas modalidades, além de brincar e se divertir sob a orientação dos professores dedicados que auxiliarão a melhorar a vida de cada uma dessas pessoas”, destacou o diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Para Tércio Marinho da Silva, coordenador da Unidade de Acolhimento IV, as oficinas vieram no tempo certo. “Nós precisávamos de atividades aos finais de semana porque durante a semana eles têm aula e recebem orientações de esporte e cultura nos CRAS. Eu achei fantástico, coisa de primeiro mundo e as crianças estão se divertindo muito. Essa parceria foi fundamental”.

Nas quadras e nos tatames, Paulo Henrique Guimarães Guzu , 16 anos, aprovou a iniciativa. “Achei divertido porque tem muita coisa boa junta. O judô e a luta olímpica foram os que eu mais gostei porque são formas de se defender também. As oficinas são importante para nos distrair e extravasar”.

Sobre o Projeto