Distrito Federal suspende cobrança extra na conta de água a partir de junho

A Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) anunciou hoje (15) que suspenderá, a partir de 1º de junho, a tarifa de contingência que elevou a conta de água em 20% e estava em vigor desde outubro o ano passado.

O diretor-presidente da Adasa, Paulo Salles, disse que a tarifa adicional nas contas dos brasilienses já surtiu efeito. Segundo ele, a tarifa serviu para cobrir os gastos decorrentes da seca e para mostrar aos usuários a necessidade de reduzir o consumo de água.

Salles, no entanto, não descartou a volta da cobrança adicional no futuro. “As metas têm que ser cumpridas, caso as metas não sejam cumpridas nós teremos que entrar ou com o racionamento no segundo dia ou teremos que voltar com a tarifa de contingência”, disse.

Atualmente, o DF passa por racionamento de água com desligamento do abastecimento a cada seis dias.

O monitoramento das metas de consumo será feito por uma curva de acompanhamento do Reservatório do Descoberto. Apesar do fim da cobrança extra, a agência ressalta que a crise hídrica na região não acabou e que a redução no consumo de água é de extrema importância.

*Estagiária sob supervisão da editora Luana Lourenço

