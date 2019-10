Distrito de Anhanduí recebe festa de Dia das Crianças promovida pelo FAC

Nesta quarta-feira (9) foi a vez do Distrito de Anhanduí comemorar o Dia das Crianças com muita brincadeira e diversão. Teve pula-pula, cama elástica e escorrega para animar as cerca de 450 crianças da comunidade que passaram pela Unidade Básica de Saúde de Anhanduí, onde ocorreu os festejos.

Promovida pelo Fundo de Apoio à Comunidade – FAC, em parceria com a Fundação Municipal de Esporte, por meio do Projeto Brincalhão, a festa ainda teve de circo com palhaço, cachorro-quente, algodão-doce, pipoca e refrigerante.

Quem passou por lá disse que o momento foi marcante. Dona Joelma Barbosa foi com a família toda. O marido e os três filhos: André (10 anos), Ana (7 anos) e Arthur (3 anos).

“A festa está muito animada, as crianças estão gostando muito. Tudo está ótimo”, disse

O filho dela André Felipe estava muito animado. “A festa está muito legal, o que mais gostei foi do escorrega. Não consegui ir muito porque a fila tava muito grande. são muitas crianças”, disse.

Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, concorda e disse que o momento é para dar alegria às crianças.

“Contribuir para essa tarde de festa das crianças no Centro de Integração da Criança e do Adolescente, seja ainda melhor, enche nossos corações de alegria. Sabemos que investir no desenvolvimento emocional durante essa fase é de extrema importância. Ações como essa fortalecem os vínculos e promovem mais integração de todos”, pontuou.

A vice-prefeita Adriane Lopes, que participou das festividades disse que era com uma alegria muito grande que ela estava ali.

“Vim representar o perfeito, que ficou em Campo Grande em reunião e eu trouxe um abraço bem apertado dele a todas as crianças. Essa festa é para vocês, esse momento é para celebrar o Dia das Crianças, esse momento foi pensado, em parceria com a Geovana, da Unidade Básica de Saúde, para celebrarmos juntos. Obrigado a todos os parceiros, comerciantes aqui de Anhanduí”, agradeceu.

O subprefeito de Anhanduí Ernesto Francisco dos Santos comemorou o sucesso da festa.

“A festa está maravilhosa, podemos ver que a gestão prima pela justiça social. Aqui são cerca de 400 crianças, que estão junto com seus pais, participando de uma festa com brinquedos, guloseimas e tudo que envolve uma grande comemoração”, afirmou.

A Guarda Municipal de Campo Grande, Unidade de Anhandui, também colaborou arrecadando brinquedos e com recursos próprios comprou quatro bicicletas que foram sorteadas para as crianças.