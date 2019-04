Distribuidoras se reúnem para avaliação das 50 propostas na Chamada Pública para aquisição de gás natural

Na quarta-feira, os diretores das empresas envolvidas realizarão uma avaliação preliminar da primeira etapa da Chamada Pública - Foto: Ilustração

Diretores das cinco concessionárias de distribuição de gás natural canalizado que atuam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e que são atendidas pelo GASBOL reúnem-se nesta quarta-feira (3/4), em Campinas (SP), para a análise preliminar das propostas recebidas na Chamada Pública para aquisição de gás natural. O prazo de entrega das propostas terminou no dia 29 de março e foram recebidas 50 propostas, de 14 empresas diferentes, dentre elas, relevantes players da indústria do gás mundial. A previsão de conclusão desta etapa é final de abril.

Na quarta-feira, os diretores das empresas envolvidas realizarão uma avaliação preliminar da primeira etapa da Chamada Pública e definirão os detalhes da segunda etapa, que tratará do nivelamento das propostas e da solicitação de eventuais informações complementares.

Chamada Pública

Composta pelas empresas COMPAGAS (Companhia Paranaense de Gás), Gas Brasiliano (Gas Brasiliano Distribuidora), MSGÁS (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul), SCGÁS (Companhia de Gás de Santa Catarina) e SULGÁS (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul) a Chamada Pública Coordenada, com volume total de aquisição de aproximadamente 10 milhões de m3/dia, visa encontrar novos agentes interessados na oferta do gás natural que atendam às expectativas do mercado.

Com o início do suprimento previsto para o ano de 2020, a iniciativa foi tomada após a elaboração de estudos específicos que indicaram a oportunidade de formatação conjunta de um edital e termo de referência para este fim. Juntas, as cinco distribuidoras atendem mais de 134 mil consumidores de gás natural e possuem mais de 4,4 mil quilômetros de redes de distribuição em 161 municípios.