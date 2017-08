Distribuidor ICCAP Randon integra a Expedição da Integração Latino-Americana

A Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (Rila), formada por empresários e autoridades, que testa a viabilidade de um novo corredor rodoviário entre o Centro-Sul do Brasil e os portos do Chile, fez domingo (27), a travessia da Cordilheira dos An / Divulgação

A Randon S.A Implementos e Participações e seu distribuidor ICCAP se integram à II Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), que visa desenvolver uma nova rota comercial entre Mato Grosso do Sul e o Chile para ampliar as exportações brasileiras através dos portos do Pacífico. Promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de MS (Setlog-MS), a iniciativa reunirá 30 picapes e 95 empresários, técnicos e autoridades num trajeto total de 5 mil quilômetros de ida e volta.

Os representantes da RANDON: Lucas Pineis, Wilson Ferri e Claude Padilha , conhecendo a estrutura dos portos chinelos

Sustentado por um moderno sistema de navegação e de comunicação, o grupo passará por cidades do Paraguai, Argentina e do Chile, nesta que é a sétima tentativa formal do setor produtivo e que envolve, entre outras questões, a redução de entraves alfandegários, a melhoria das condições das estradas e construção de uma ponte binacional do Rio Paraguai. No último dia 25/08 ocorreu a saída de Campo Grande, e a caravana cumpriu agenda oficial em Porto Murtinho (MS), Carmelo Peralta (PY), Pozo Hondo (PY), Jujuy (Arg), Iquiqui (Chl) e Antofogasta (Chl), e amanhã (29/08) irá passar por Calama (Chl), Salta (Chl) e Assunção (Py), com retorno previsto para o dia 2 de setembro.

Camionete onde viajam os representantes da Randon S.A do distribuidor ICCAP

O objetivo maior, além da eficiência, agilidade e redução de custos, é encurtar a distância para os produtos brasileiros exportados para o mercado asiático, como a China, por exemplo. Hoje, esses produtos levam 14 dias de navio pelo Oceano Atlântico, num percurso aproximado de 19.000km. Pelo Pacífico, levaria seis dias e 8000 km a menos.

Veja acima mapa do roteiro

