Disputa pelo tráfico de drogas em Macaé deixa PM morto e comércio fechado

Confrontos entre duas facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas no município de Macaé, no Rio de Janeiro, resultou na morte de um cabo da Polícia Militar, quatro ônibus incendiados e o comércio da região fechado. Com medo do tiroteio, a população foi para casa mais cedo. Os confrontos ocorreram na localidade Lagomar, onde o militar foi morto com um tiro na cabeça na troca de tiros com traficantes.

A Polícia Militar enviou reforço para o local e dois helicópteros para dar apoio às tropas que avançavam por terra. A prefeitura de Macaé orientou aos moradores da cidade que se mantenham em locais seguros e evitem deslocamentos por questões de segurança. "A Secretaria Municipal de Ordem Pública atua em apoio à PM. A empresa de ônibus SIT, por questões de segurança e para evitar novas ações de vandalismo recolheu a frota para a garagem”, informou a prefeitura em nota.

Macaé é uma das cidades mais prósperas do norte fluminense, devido ao grande número de empresas de petróleo e a proximidade com as plataformas da Petrobras e outras petrolíferas internacionais que atuam na Bacia de Campos. De acordo com a prefeitura informou, apesar dos transtornos, os serviços de atendimento à população funcionaram normalmente durante todo o dia.

PM

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo José Renê Araújo Barros, de 35 anos. Casado e pai de três filhos, ele é o quarto policial morto no estado do Rio de Janeiro em 2018 (o primeiro em serviço). “O militar estava em uma operação para reprimir ações criminosas de facções rivais pela disputa de ponto de drogas na comunidade Lagomar. O policial foi ferido e não resistiu ao ferimento, morrendo ao ser levado para a unidade de saúde mais próxima", informou o comunicado.