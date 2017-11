Disparos ferem participantes de Luau no Rio

Três pessoas que estavam em um luau na praia de São Conrado ficaram feridas após serem atingidas por disparos feitos de dentro de um carro, na madrugada deste domingo, 5, informou a Polícia Militar nesta manhã. São Conrado é o bairro onde está localizada a favela da Rocinha.

"Por volta das 5h policiais militares do 23º BPM (Leblon) foram acionados após um alerta, via Rádio, sobre uma pickup cor preta com homens que teriam efetuados disparos em um grupo que participava de um Luau na Praia de São Conrado, que seriam moradores da Rocinha. As vítimas foram socorridas ao Hospital Miguel Couto por dois veículos particulares", explicou a PM em nota. A ocorrência foi registrada na 15ª DP.