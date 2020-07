Disney World reabrirá em meio a aumento de casos do novo coronavírus na Flórida

Os parques de diversão Magic Kingdom e Animal Kingdom do Walt Disney World, no Estado norte-americano da Flórida, reabrem neste sábado, após quase quatro meses de fechamento, com novas regras em vigor para ajudar a evitar a propagação da covid-19. Os parques Epcot e Disney's Hollywood Studios reabrirão quatro dias depois. A reabertura ocorre em meio ao aumento recente de casos do novo coronavírus na Flórida. Muitas cidades e condados do Estado recentemente restabeleceram restrições que haviam sido suspensas em maio.

Todos os parques da Disney em Orlando fecharam em meados de março para evitar a disseminação do novo coronavírus. O Universal Orlando e SeaWorld Orlando fecharam em torno do mesmo período mas reabriram várias semanas atrás, depois de instituírem regras para proteger funcionários e visitantes.

As novas regras da Disney incluem obrigatoriedade de uso de máscaras e distanciamento social. Visitantes precisarão de reservas para entrar em um parque e não poderão passar de um parque para o outro. Visitantes e funcionários receberão verificações de temperatura na entrada. Shows de fogos de artifício e desfiles foram suspensos para evitar aglomerações. Fonte: Associated Press.