Discussões sobre Brexit só podem começar após eleição no Reino Unido, diz Merkel

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse hoje que discussões sobre a retirada do Reino Unido da União Europeia, o chamado "Brexit", só poderão começar de fato após a eleição geral britânica, que foi recentemente antecipada para 8 de junho.

Em discurso no Parlamento alemão, Merkel comentou ainda que questões sobre os compromissos financeiros do Reino Unido com a UE também precisam ser resolvidas antes que o diálogo tenha início.

"Não faz sentido negociar os detalhes do futuro relacionamento (do Reino Unido com a UE) paralelamente, sem que haja progresso em várias questões acerca da saída, incluindo as questões financeiras", argumentou Merkel.

A chanceler apontou ainda que o Reino Unido não pode esperar que os termos de seu relacionamento com a UE sejam mais favoráveis do que os gozados por integrantes do bloco.

"Um terceiro país - e é isso que o Reino Unido será - não poderá e não terá os mesmos direitos, ou talvez ficar em situação melhor, que um membro da União Europeia", disse Merkel. "Eu devo, infelizmente, dizer isso com clareza aqui porque tenho impressão de que alguns no Reino União ainda têm ilusões sobre isso." Fonte: Dow Jones Newswires.

