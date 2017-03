Discriminação Racial e Mostra de Artes são abordadas nesta terça na tribuna da Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande abriram espaço, na sessão ordinária dessa terça-feira (21), para o Sr. Joel Antônio da Penha, usar a Tribuna e falar sobre o combate à discriminação racial e também para o Sr. Isaías Silva, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tratou da I Mostra de Artes SUD de Campo Grande.

A convite do vereador Ademir Santana, Joel da Penha falou em Plenário sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, celebrado neste 21 de março e cobrou dos vereadores mais políticas públicas de combate ao racismo. “Precisamos realizar uma Audiência Pública para que possamos discutir o tema e efetivar a política pública para a população negra na nossa cidade, sem discussão não há avanço na luta contra a discriminação racial. Temos que dar voz a essa comunidade, por meio de políticas públicas eficientes e empoderamento dessa população. Peço que os vereadores e o prefeito olhem atentamente essa questão do negro e do índio,”, destacou.

História - O dia 21 de março foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) como Dia Internacional de luta contra a discriminação racial em memória ao massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, durante o regime do Apartheid. Cerca de 20 mil pessoas protestaram contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais por onde podia circular. No ato, foram mortas 69 pessoas e 200 ficaram feridas.

I Mostra de Artes SUD

Também usou a Tribuna Participativa, o Sr. Isaías Silva, que falou sobre a I Mostra de Artes SUD, que será realizada em Campo Grande no dia 23 de março, reunindo obras de artistas amadores e profissionais.

A iniciativa é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mórmon, que tem como objetivo promover a arte e a cultura na Capital sul-mato-grossense.

O evento conta com o apoio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e ocorrerá no espaço do templo, localizado na Rua Roberto Spengler, nº 505, Jardim Monte Líbano, das 19h30 as 22h30.

Usando a Tribuna, a convite do vereador Eduardo Romero, Isaías Silva também destacou a importância do Projeto “Mãos que Ajudam”, que entra em seu 16º ano, sendo reconhecido pela ONU como um dos maiores programas sociais do Brasil, de ajuda humanitária, que busca dar alívio às pessoas que precisam, vitimas de desastres naturais. “Queremos formar parcerias saudáveis que vão ajudar as pessoas cada vez mais e buscamos a parceria da Câmara, não queremos dinheiro, só queremos parceiros”, disse.

Veja Também

Comentários