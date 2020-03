Disciplina de escola cívico militar é esperança para famílias do Jardim Anache

Comunidades apostam no novo modelo de escola cívico militar para melhorar o futuro e a educação dos filhos

Pátio da nova escola no bairro Jardim Anache com amplo espaço para formação

Campo Grande – (MS) A partir da próxima segunda-feira (dia 02 de Março), 415 alunos com idade entre 10 e 16 anos, estarão fazendo parte da história do Brasil. Instalada no Jardim Anache, a Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias é a primeira escola de período integral no modelo cívico militar instalada no País.

Pais, alunos e professores estão eufóricos com a expectativa do novo modelo de ensino que, antes mesmo de ser instalado, conta com a aprovação de 93% da comunidade, segundo pesquisas. A escola, novinha em folha, vai atender os bairros Nova Lima, Jardim Anache, Vida Nova, Tarsila do Amaral e Jardim Columbia, além da aldeia indígena Água Bonita.

A parceria com o Corpo de Bombeiros, além de garantir a disciplina e a segurança vai dar o tom do patriotismo, parte integrante do projeto do Ministério da Educação. Eles atuarão na parte administrativa e no monitoramento dos alunos durante os intervalos e também serão responsáveis pela formação no pátio, na hora de cantar o hino nacional e receber os avisos de rotina.

Como se trata de escola em tempo integral, os estudantes receberão três refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde. De acordo com a secretária escolar, Tânia Oliveira de Almeida, por tratar-se de regiões carentes a intenção é reforçar ainda mais a alimentação. “Sabemos que muitos alunos vêm para a escola sem ter comido nada em casa”, explica.

Estrutura e ensino de qualidade

Salas climatizadas, biblioteca, sala de informática e espaço de lazer, fazem parte da escola, uma das três instituições escolhidas para participar do projeto do governo federal. As outras são a Escola Estadual Jardim Anache e a Escola Municipal José de Souza Damy, em Corumbá. Em outubro os alunos receberão fardas completas além de roupas para educação física, adquiridas com verba federal. Até lá eles usarão os uniformes da Rede Estadual de Ensino.

Na matriz curricular a novidade será a inserção de uma disciplina referente à atuação dos militares. O restante das unidades curriculares serão as mesmas utilizadas nas demais escolas da Rede Estadual, de formação geral básica, que contemplam a Base Nacional Comum Curricular. “Nossa intenção é fazer uma escola forte e de qualidade”, destacou a secretária. A escola, cujo diretor é Rudnei Siqueira Bernardes, receberá alunos do 6º ao 9º ano do fundamental e o 1º do ensino médio.

Os professores de matemática Daniel Domingos de Souza e Jaqueline Vitorino Domingos, coincidentemente pai e filha, estão atentos as novidades da nova escola e acreditam que o modelo dará tranquilidade para que possam desenvolver o trabalho. Padrão e disciplina, segundo eles, são fundamentais. “Aqui sabemos que todo o corpo escolar vai seguir a mesma direção, falar a mesma língua e seguir as mesmas regras”, explicou Daniel.

Ainda de acordo com o professor, a família será cobrada a participar integralmente do processo. “A escola vai ensinar princípios que precisam ser partilhados em casa”, frisou. A julgar pelo entusiasmo dos pais durante reunião de apresentação, o modelo será um sucesso. “Toda a comunidade esteve presente e os pais demonstraram muita esperança na educação dos filhos”, disse. “Vamos ensinar princípios fundamentais e preparar cidadãos para o futuro”, concluiu Daniel.

Theresa Hilcar – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues