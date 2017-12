Dirson Freitag é reeleito presidente do Crea-MS

Freitag ressaltou que seu objetivo para o próximo mandato é avançar e consolidar ainda mais as transformações que ocorreram nos últimos três anos, representando todas as categorias integrantes pelo Conselho - Divulgação / Assessoria

A Comissão Eleitoral Regional (CER-MS) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) divulgou o mapa final de apuração das eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua realizada no dia 15 de dezembro. Foram 17 urnas dispostas em cidades com maior concentração de profissionais e que receberam 1.929 votos.

O engenheiro agrônomo Dirson Artur Freitag foi reconduzido à presidência do Crea-MS e a engenheira agrimensora Vânia Mello foi eleita diretora geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MS (Mútua). Os mutualistas elegeram o engenheiro agrônomo Ângelo Ximenes como diretor administrativo da Caixa. O mandato será de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

O pleito contou com três candidatos para presidente do Crea-MS, dois para diretor geral e apenas um para diretor administrativo da Mútua. Dirson Freitag recebeu 891 votos; Marco Maia contou com 755 votos; e Rodrigo Costa 256. Brancos e nulos somaram 26 votos.

Para diretor geral, o resultado foi: Mito Gebara com 830 votos e Vânia Mello com 964. Brancos e nulos somaram 145 votos.

Freitag ressaltou que seu objetivo para o próximo mandato é avançar e consolidar ainda mais as transformações que ocorreram nos últimos três anos, representando todas as categorias integrantes pelo Conselho. “Vamos intensificar os investimentos em tecnologia da informação para agilizar ainda mais os procedimentos e conquistar a certificação digital”.

Confea – A Comissão Eleitoral Federal ainda não divulgou a apuração final dos votos para o Conselho Federal (Confea), já que os estados de Ceará, Piauí, Minas Gerais, Rondônia e Acre ainda não finalizaram a transmissão dos votos.