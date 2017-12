Diretoria de EaD da Uems divulga resultado de seleção de tutores a distância

O curso de formação será composto por dois módulos: Fundamentos de Educação a Distância e Operacionalização básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) cujo início será no dia 3 de janeiro de 2018 e encerramento no dia 10 de fevereiro de 2018. - Foto: Chico Ribeiro

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (Proe), da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp), da Diretoria em Educação a Distância (DED) e da Coordenação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), divulga a homologação do resultado final da seleção de tutores a distância para atuarem nos cursos de Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Ciências Sociais, Licenciatura em Pedagogia e Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública.

Esses cursos serão oferecidos pela Universidade em parceria com o Sistema UAB a partir do ano de 2018. Os candidatos aprovados e os componentes do cadastro de reserva ficam convocados, desde já, para a realização do curso de formação em EaD, conforme previsto no edital número 01/2017.

O curso de formação será composto por dois módulos: Fundamentos de Educação a Distância e Operacionalização básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) cujo início será no dia 3 de janeiro de 2018 e encerramento no dia 10 de fevereiro de 2018.

Tratando-se de fase obrigatória do certame, os candidatos que não forem considerados aptos no curso de formação (realização de todas as atividades propostas e obtenção de média final igual ou superior a 6,0, em cada um dos módulos) serão eliminados da lista de tutores. Confira o edital.