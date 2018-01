Diretoria da BBCA garante conclusão de indústria esmagadora de milho em Maracaju

Campo Grande (MS) – Durante agenda em Maracaju o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, visitou a área destinada à construção da indústria esmagadora de milho pertencente a Empresa Chinesa BBCA. As negociações começaram em 2013, e apesar do atraso nas obras, o grupo afirma que o investimento está mantido e a obra será concluída.

O representante geral da indústria chinesa Cao Mengchen, mostrou e explicou cada ponto da planta do projeto ao secretário Jaime Verruck e à secretária municipal de Desenvolvimento, Renata Azambuja.

O grupo enfrenta dificuldade em relação ao atraso na entrega de obras e na importação de produtos da China, de acordo com Cao. Até o momento, no local há dois armazéns prontos, um barracão em fase de término e 30 casas com 60 habitações prontas. As residências serão moradia para os trabalhadores chineses que devem vir ao Brasil.

“Temos muitas dificuldades, mas a obra vai continuar”, disse o representante do Grupo BBCA ao citar o orçamento estourado e a necessidade de um novo aporte financeiro, além da carga tributária para importar os pré-moldados para construir a fábrica.

Com os empecilhos, a obra ganhou uma nova data para conclusão, devendo terminar no fim de 2019. O investimento continua orçado em R$ 1 bilhão na construção da primeira indústria química de processamento de milho de Mato Grosso do Sul.

O secretário Jaime Verruck ressalta que o Governo do Estado tem dado o suporte necessário para que a empresa termine a instalação da unidade em Maracaju, visto que o empreendimento e inédito e de suma importância para o Estado. “Essa indústria inédita vai consagrar um novo patamar, que é o de fazer o processamento do milho para outras linhas de produtos industriais”.

Priscilla Peres, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação