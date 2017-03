Diretora do Instituto de Inovação do Senai fala sobre biomassa no Três Lagoas Florestal

Diretora do Instituto de Inovação do Senai Carolina Andrade

Durante essa quarta-feira (29), 2º dia da Feira da Cadeia Produtiva da Indústria Brasileira de Árvores - Três Lagoas Florestal, realizada no espaço Arena Mix, no município, a diretora do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), Carolina Andrade, apresentou as soluções em processamento de biomassa para a agregação de valor à produção.

Ao longo da apresentação, Carolina Andrade destacou que entre os objetivos da explanação foi divulgar os serviços oferecidos pelo ISI Biomassa e orientações sobre como as empresas podem atuar em parceria com o Senai na área de inovação.

“Eu apresentei algumas oportunidades e possibilidades de soluções para agregar valor a processos de transformação de biomassa. Mostrei a atuação do ISI Biomassa na área de energia, aproveitamento de madeira e apresentei os projetos nas áreas de biotecnologia e molecular, que também embasam o desenvolvimento para a área de papel e celulose”, explicou a diretora.

Repercussão

Para a engenheira-florestal Amanda Nodari, analista de colheita da Fibria, a palestra comprovou quanto o segmento florestal ainda pode evoluir no quesito inovação. “A biomassa é um setor promissor que ainda está em fase embrionária, temos muitas pesquisas e poucas ações concretas voltadas para a implementação disso em larga escala. Então eu fiquei muito feliz em saber que isso está gerando resultado e que o ISI está desenvolvendo a questão da agregação de valor a um produto tão nobre como a madeira”, pontuou.

Ainda segundo Amanda Nodari, o futuro será focado na agregação de valor e no desperdício zero. “De uma floresta voltada para o segmento moveleiro você consegue extrair produtos para celulose, biomassa, óleos essenciais para a indústria farmacêutica. É um leque imenso de possibilidades”, frisou.

O empresário paraguaio Rodrigo Diel, representante da empresa Efisa, ficou surpreso com o alto investimento na área de tecnologia da informação e de processos. “Tanto na palestra da Carolina Andrade, quanto na Feira como um todo foi possível perceber a gama de preocupações no segmento da silvicultura, na indústria e na fabricação da madeira. A gente nota que Três Lagoas, a Capital da Celulose, está disposta a buscar soluções e encontrar o caminho certo para a indústria estar sempre fortalecida”, analisou.

Três Lagoas Florestal

O ISI Biomassa continua participando da 3ª edição do Três Lagoas Florestal, promovido na Arena Mix, em Três Lagoas, com exposição de equipamentos. Até quinta-feira (30/03), os visitantes poderão visitar o estande, que terá ainda uma pessoa de plantão para tirar dúvidas sobre os serviços disponibilizados pelo Instituto.

Segundo a pesquisadora industrial do ISI Biomassa, Luiza de Paula Conceição Lopes, a participação no evento foi pensada para mostrar que o Instituto está à disposição das empresas para auxiliá-las na área de transformação de biomassa. “Vamos apresentar os serviços do ISI Biomassa de Três Lagoas, que está prestes a ser inaugurado, considerando as oportunidades de parcerias na área da biomassa”, pontuou.

