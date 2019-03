Diretora destaca melhorias em apresentação do balanço das realizações do IMPCG

IMG_3666

A diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência Social de Campo Grande (IMPCG), Camilla de Oliveira, realizou na tarde desta quarta-feira (20) a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto no ano de 2018. Com base no organograma aprovado no ano passado, foram detalhadas as atribuições de cada setor e a quantidade de atendimentos realizados.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou a apresentação dos resultados e pediu aos servidores que embora tenham enfrentado dificuldades deem o melhor de si no atendimento.

“Tem regras esta empresa chamada Campo Grande. Quando a gente vem em um lugar igual a esse, a gente vê que pelo menos vocês têm que cuidar das pessoas. Se não temos como resolver a situação delas, pelo menos, devemos mostrar que estamos preocupados. Nós temos que recuperar esse atendimento de excelência. Tratem bem as pessoas que veem aqui. Cuidem dessas pessoas”, solicitou.

Camila relatou que quando assumiu o Instituto encontrou muitas dificuldades, mas com apoio da atual gestão e dedicação da equipe, tem conseguido bons resultados.

“A gente começou em agosto de 2017 e, a partir daí, muitas dificuldades, muitas coisas não estavam sendo devidamente observadas. O que faltava ao IMPCG era credibilidade, e conseguindo isso com o tempo. Houve uma melhora depois da gestão Marquinhos e eu não conseguiria fazer nada sem o prefeito e sem os nossos servidores, que são parceiros, vestiram a camisa e estamos buscando melhorar”, declarou.

Camila destacou as reuniões internas com toda a equipe, onde são apresentados dados, pontos positivos e pontos negativos e buscado soluções para os problemas. Estes resultados já estão aparecendo, com aumento dos credenciados, especialidades oferecidas, obtenção de novos materiais, reorganização e revitalização do IMPCG.

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande é uma autarquia municipal que tem como atribuições a gestão do Regime Próprio de Previdência dos servidores municipais de Campo Grande; do Sistema Municipal de Perícia; e dos Serviços de Assistência à Saúde do Servidor Municipal. São serviços importantes da Administração Municipal voltados para atender às necessidades dos servidores públicos e seus familiares.

Na Previdência Social são aproximadamente 4.900 aposentados e 800 pensionistas. Já no SERVIMED, que é o Serviço de Assistência à Saúde, são 22.214 servidores e 27.335 dependentes, totalizando 49.549 usuários.