Diretora de Educação do Detran diz que números de acidentes no trânsito apresentou redução significativa neste ano

Campo Grande (MS) – “A preocupação do Detran é com todo o Estado de Mato Grosso do Sul e os números têm se mostrado positivos. Nos quatro primeiros meses deste ano tivemos redução de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril de 2018, 73 pessoas morreram vítimas de acidentes em MS. Este ano, foram 37 pessoas. É uma redução significativa, mas são 37 vidas que se foram, 37 famílias que perderam pessoas importantes”, lamentou a diretora de Educação para o Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Elijane Coelho, durante o lançamento do Maio Amarelo pelo GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito), na manhã desta terça-feira (7.5), em Campo Grande.

Elijane relembrou, em seu discurso, o caso da motociclista Nilda Pereira Coelho Alaman, 43 anos, noticiado recentemente por meio do site do Departamento, como um exemplo de superação, mas também, daquilo que um acidente de trânsito pode causar na vida das pessoas.

“Nilda é casada, mãe de dois filhos, trabalhava de babá e de repente teve sua vida parada por conta de um acidente de trânsito. Ela foi arrastada vários metros por um carro, passou por diversas cirurgias e hoje está reaprendendo a andar e a fazer coisas que eram comuns ao seu dia-a-dia”, comentou.

De acordo com ela, o tema do Maio Amarelo deste ano é bem propício pois lembra que no Trânsito, o Sentido é a Vida. “Precisamos estar atentos, precisamos ser responsáveis. Posso mexer no celular enquanto dirijo? Não, não posso. Posso tomar uma latinha de cerveja antes de dirigir? Não, não posso. São pequenas atitudes que nos fazem evitar problemas maiores ou até mesmo irreparáveis”, concluiu.

Durante o evento, realizado no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Ceará, o grupo de gestores da Educação para o Trânsito do Departamento, também participaram de abordagens educativas com as crianças do Centro de Educação Infantil Eleodes Estevan.

Em parceria com o Grupo Enzo, a Liga do Trânsito, composta por super-heróis responsáveis por levar conhecimento aos pequenos de maneira lúdica, também participaram do evento. Os agentes de fiscalização do Detran também estiveram no local.

“Nosso trabalho é todo feito em conjunto pois entendemos a necessidade de a educação andar de mãos dadas com a fiscalização. Claro que os excessos precisam ser punidos, mas levar o conhecimento para os principais multiplicadores é fundamental”, informou o chefe de Fiscalização, André Canuto.

Segundo ele, para que o trânsito seja mais seguro a todos, é necessário, além das precauções naturais como, respeitar as leis, que os condutores aprendam a ser cordiais uns com os outros, tornando o ato de dirigir mais leve, principalmente em momentos em que as ruas estiverem congestionadas por conta de horários específicos, os ditos horários de pico.

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Fotos: Divulgação