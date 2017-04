Diretor-presidente da Escolagov destaca valorização dos servidores no II Encontro das Escolas de Governo

Campo Grande (MS) – O diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino Junior, destacou o papel preponderante da Rede de Escolas de Governo de MS (Regov) na valorização dos servidores públicos em benefício da sociedade sul-mato-grossense. De acordo com Wilton, para trabalhar com educação é preciso acreditar. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira (19), no auditório do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul).

O encontro tem por objetivo definir o plano de trabalho de Regov para 2017, bem como reunir servidores de diferentes esferas e Poderes para a troca de experiências.

Na ocasião, foi apresentado o case de sucesso do Governo de MS que colocou o Estado entre os de maior capacidade em captação de recursos por meio do Sistema de Convênios (Siconv), coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

“Nossa missão é muito importante. Para trabalhar com educação temos que ser apaixonados, temos que acreditar. Atrás de nós tem muitas pessoas e por isso nos reunimos nesta rede, para compartilhar os recursos que temos e conseguir avançar. Nossas missões não são apenas treinamentos e capacitações, mas sobretudo a valorização dos servidores públicos. As escolas de governo são agentes estratégicos e tem muito mais a oferecer. Vamos em frente porque unidos temos a certeza que vamos mais longe. Juntos faremos muito mais pelos servidores, com objetivo de atender cada vez melhor a sociedade sul-mato-grossense”, ressaltou.

O secretário adjunto de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, reforçou o papel preponderante da rede na construção de cada vez mais parcerias.

“Essa iniciativa de construir parcerias ressalta o aspecto da competência relacional do bom gestor. Temos que incentivar e desenvolver nossa capacidade de relação, de diálogo com a sociedade em todos os setores para construir um bem comum. A rede, nessa forma de organização horizontal, sem dúvida representa esse momento e é essa visão que a gente tem que ter na gestão. A participação de vocês hoje aqui demonstra o compromisso que temos que ter com essa filosofia, articulando essa iniciativa de sucesso que já esta em seu terceiro ano. Agradeço a todos pelo empenho”, declarou.

Segundo o servidor da secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Luis Carlos Morente, a criação da Regov ocorreu por meio de cursos do Sincov, realizado pela Escolagov em 2015 e 2016, os quais foram responsáveis por colocar MS entre os estados com maior capacidade de captação de recursos por meio do sistema federal. A utilização do Siconv é fundamental para que consigam receber recursos das transferências voluntarias da União.

“O Sincov é um sistema do Governo Federal, implantado em 2008 e a criação da rede nasceu do compartilhamento de uma expertise nessa área. Para que pudéssemos utilizar o sistema numa ferramenta de trabalho diária, desenvolvemos uma metodologia que transmitimos por meio das capacitações realizadas pela Escolagov. Socializamos nossa informação com o objetivo de nivelar os conhecimento de todos os nossos multiplicadores. A partir desse conceito foi que capacitamos os nossos técnicos do Governo do Estado. Temos a partir desse mês diversos seminários programados para que possamos ampliar nossa rede de informações e levar conhecimento para cada vez mais pessoas”, finalizou.

Participam do evento 54 instituições entre Escolas de Governo, órgãos e setores vinculados à capacitação e formação de servidores públicos.

Texto: Diana Gaúna (Subcom)

Foto: David Majella.

