Diretor Domingos Oliveira morre aos 83 anos no Rio

O ator e diretor Domingos Oliveira morreu hoje (23) aos 83 anos no Rio de Janeiro. Segundo as Organizações Globo, empresa para a qual o diretor trabalhou em diversas ocasiões, o artista morreu em casa enquanto escrevia no seu computador.

Nascido no Rio de Janeiro em 1935, Oliveira se formou em Engenharia Elétrica, mas foi na dramaturgia que fez sua carreira. Sua primeira peça Somos Todos do Jardim de Infância, foi montada na década de 1960, e também lançou Leila Diniz, sua esposa na época.

Começou a trabalhar como produtor na TV Globo na década de 60. Entre e idas e vindas na emissora, escreveu e atuou em várias produções, como As Noivas de Copacabana (1992) e JK (2006).

Também se dedicou ao cinema, onde dirigiu premiados filmes como Todas as Mulheres do Mundo (1976), e ao teatro. Seu corpo deve começar a ser velado na noite de hoje.