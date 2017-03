Diretor do FBI diz que não tem intenção de deixar o cargo

O diretor do FBI, James Comey, afirmou nesta quarta-feira que pretende continuar no cargo até o fim do seu mandato. "Vocês estão presos a mim por mais seis anos e meio", disse durante discurso em uma conferência em Boston.

Ex-procurador, Comey foi indicado para o mandato de dez anos à frente do FBI pelo então presidente Barack Obama. Sem citar controvérsias específicas do momento, a autoridade disse que o FBI tenta ficar à frente das ameaças cibernéticas.

Nesta semana, o WikiLeaks vazou milhares de documentos internos que seriam da CIA e que descrevem a tecnologia da agência para espionar pessoas. O caso pode renovar a atenção sobre o equilíbrio entre privacidade e segurança nos EUA.

Atualmente, o FBI também investiga a suposta influência da Rússia na campanha presidencial de 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.

