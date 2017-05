Diretor do FBI diz que a Rússia ainda está envolvida na política dos EUA

O diretor do FBI, James Comey, afirmou nesta quarta-feira que a Rússia ainda está envolvida na política dos Estados Unidos. Durante sabatina no Comitê Judiciário do Senado, Comey também concordou com a afirmação de que Moscou abriga criminosos cibernéticos.

Ao ser questionado pelo senador republicano Lindsey Graham, Comey disse que de fato acredita que a Rússia ainda esteja envolvida na política americana. As questões foram feitas no momento em que o legislador da Carolina do Sul pressionava Comey sobre os riscos que a Rússia representa e poderia significar tanto para os EUA quanto para outros países.

O FBI investiga a possibilidade de contatos entre a campanha de Trump e a Rússia no processo eleitoral do ano passado. Comey também disse que Moscou é responsável por um ataque com hackers no Comitê Nacional Democrático.

Trump já levantou dúvidas sobre essas afirmações e autoridades russas também já negaram envolvimento com a política americana. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários