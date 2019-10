Diretor de Itaipu espera que acordo com Paraguai saia até o fim do ano

O diretor-geral da Itaipu Binacional, no lado brasileiro, Joaquim Silva e Luna, disse hoje (29) ter “confiança” de que, até o fim do ano, Brasil e Paraguai cheguem a um acordo sobre contrato de compra de energia da usina hidrelétrica pela Administração Nacional de Eletricidade (Ande), empresa estatal do país vizinho, e pela Eletrobras.

“Presume-se que até o final de novembro, início de dezembro este assunto seja encerrado e seja concluído. O importante é que ao final do ano toda a energia produzida e entregue seja contratada”, disse Silva e Luna, durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

A ata bilateral do acordo para a negociação de energia elétrica produzida por Itaipu, no período de 2019 a 2022, foi anulada após a divulgação das condições do acordo ter provocado uma crise política no Paraguai.

As negociações estão sendo feitas em nível técnico pela Ande e pela Eletrobras e no âmbito político pelos ministérios das Relações Exteriores e de Minas e Energia dos dois países.

O diretor de Itaipu informou que a última reunião da área técnica que está negociando o acordo ocorreu no dia 15 de outubro. “O entendimento não está parado. Está avançando”, destacou.

Itaipu é líder mundial na geração de energia limpa e renovável. A usina tem 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.