Diretor de gestão de pessoas do INSS é exonerado do cargo

O diretor de Gestão de Pessoas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Altamiro Pereira Faleiro Júnior, foi exonerado do cargo, segundo ato publicado no Diário Oficial da União de hoje. Para o seu lugar foi nomeado Alexandre Guimarães.

O DOU desta terça-feira, 28, traz mudanças também no Departamento de Gestão Hospitalar do Estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

O diretor do departamento, Marcus Vinícius Fernandes Dias, foi exonerado e para o cargo foi nomeado Alessandro Magno Coutinho.