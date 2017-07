Diretor de comunicação de Trump entra em conflito declarado com colegas

O futuro do chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, está sendo questionado nesta semana, após a chegada do novo diretor de comunicações do governo de Donald Trump, Anthony Scaramucci, que foi contratado em meio a objeções de Priebus e que deixou claro que ele se reporta diretamente ao presidente.

O relacionamento já tenso ficou ainda mais obscuro na noite de ontem, quando o novato sugeriu nas redes sociais que Priebus foi um dos "vazadores" aos quais Trump se refere. Trump tem cogitado nomes para um possível substituto de Priebus, mas ele afirmou que não fará nenhuma mudança tão cedo em seu gabinete.

Em uma entrevista concedida à CNN, Scaramucci reconheceu que as diferenças com Priebus podem ser intransponíveis. Em outra entrevista à New Yorker, nesta quarta-feira, Scaramucci acusou Priebus de vazar informações sobre ele. Ele chamou Priebus de "esquizofrênico paranoico" e reiterou sua frustração com a cultura de vazamento na Casa Branca, usando uma expressão chula para dizer que "quer matar todos os vazadores".

Scaramucci também sugeriu que o estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, estava priorizando sua própria imagem em vez da do presidente. "Eu não sou Steve Bannon", disse Scaramucci, de acordo com a New Yorker. "Eu não estou tentando construir minha própria marca me aproveitando da força do presidente", disse o diretor de comunicação usando o mesmo termo chulo.

Em uma mensagem no Twitter, na esteira da publicação da entrevista para a New Yorker, Scaramucci disse: "eu às vezes uso linguagem vulgar. Vou abster-me nesse campo, mas não vou desistir da minha luta apaixonada pela agenda de Donald Trump". (Matheus Maderal, com informações da AP e da Dow Jones Newswires - matheus.maderal@estadao.com)

