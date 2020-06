Diretor de A Crítica recebe homenagem do Operário Futebol Clube

O diretor do Grupo Feitosa de Comunicação, Enrico Feitosa, recebeu homenagem do Operário Futebol Clube 25 anos após sua participação no jogo São Paulo e Palmeiras, realizado no Morenão.

Os diretores do Galo, Raul Rodrigues e Márcio Hamana, entregaram a Enrico um registro do jogo, onde ele entrou junto com os jogadores do Palmeiras.

Enrico Feitosa é o mascote, de relógio, o primeiro da esquerda para direita (1995)

O jogo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro no dia 26 de novembro de 1995, em acordo que a CBF tinha com as federações estaduais para realização de jogos fora do eixo RJ/SP. O público foi de 36.252 pagantes para ver o Palmeiras fazer dois a zero no São Paulo, com gols do campo-grandense Muller e Wágner.

“Foi uma emoção muito grande poder relembrar aquele momento, era pequeno mas lembro do Morenão lotado para assistir a bola rolando”, recorda Enrico.

Muller anotou um dos gols da partida

Público lotou Morenão no dia do jogo