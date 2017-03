Diretor da Fiems leva alunos do Lapidando Talentos para visitar casa de acolhimento em Corumbá

O 3º vice-presidente regional da Fiems e presidente do Simec (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Corumbá), Lourival Vieira Costa, levou os alunos do projeto Lapidando Talentos para visitar, na manhã de sábado (25), a Casa de Acolhimento Adiles de Figueiredo, localizada na cidade de Corumbá (MS), que abriga crianças privadas do convívio familiar.

Segundo Lourival Vieira Costa, idealizador do Lapidando Talentos, a ação foi promovida com o objetivo de apresentar aos jovens uma realidade diferente daquela que eles vivem. “Ao meu ver, essa visita foi uma oportunidade para que esses adolescentes ‘devolvam’ parte do que recebem como bolsistas do Lapidando Talentos. Trouxeram abraços e carinho a crianças extremamente carentes de atenção. Foi uma experiência única, emocionante e inspiradora, que com certeza será replicada outras vezes”, relatou.

Segundo a coordenadora da casa de acolhimento, Marileia Duarte, a visita veio na hora certa. “As crianças da casa e os adolescentes do projeto estão com alegria nos olhos. É lindo de se ver. Não existem palavras capazes de expressar a importância dessa visita, o que isso vai representar na vida dessas crianças. O projeto Lapidando Talentos é nota mil”, elogiou.

Com uma das crianças no colo, a aluna Yasmin Assad diz que se considera privilegiada por receber amor, carinho e atenção em casa. Para ela, a visita foi uma maneira de devolver um pouco desses sentimentos a quem necessita. “Precisamos prestar atenção nos projetos sociais e ver o quanto as pessoas são carentes e ver o quanto as crianças precisam de amor e de cuidados. Não só de alimento e doação que a comunidade faz, e sim de amor, de presença”, pontuou.

Visivelmente emocionada, a aluna Milena Ferreira Martinez teve dificuldade para expressar o que estava sentindo. “Essas crianças foram rejeitadas pelos pais e aqui vivem com conforto, com dignidade. Eu pensei que fosse um lugar triste, mas é um lugar animado, as crianças são felizes. Os quartos têm ar condicionado, as refeições são boas. Elas só precisam de mais carinho e foi o que viemos fazer”, afirmou.

O projeto

O Lapidando Talentos tem o intuito de ampliar a oferta de trabalhadores para o mercado de trabalho no setor industrial em Corumbá e Ladário ao mesmo tempo em que propicia oportunidades dignas de trabalho aos jovens. Podem participar do processo seletivo do Projeto estudantes das redes públicas estadual e municipal que estão prestes a concluir o Ensino Fundamental. Por ano, cerca de 200 alunos fazem uma prova e os 30 que obtêm melhor desempenho tornam-se bolsistas do Lapidando Talentos.

Os estudantes passam, então, a cursar gratuitamente o Ensino Médio na Escola do Sesi de Corumbá aliado ao curso técnico no Senai do município, sendo que todo material didático e até os uniformes são doados aos alunos. A segunda turma concluirá o Ensino Médio e o curso técnico em eletrotécnica em 2017, enquanto a terceira turma iniciou os estudos em 2016 e concluirá em 2018, com diploma de nível técnico em edificações. E a quarta turma, que terá início em 2017, concluirá o curso técnico em química em 2019.

