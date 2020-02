Diretor da Fiems é empossado no Conselho Estadual do Trabalho da Funtrab

Altair da Graça Cruz destaca que o Conselho Estadual do Trabalho atua com a premissa de melhorar a qualidade de vida da população por meio da geração de emprego e renda - Foto: Divulgação/Assessoria

O diretor da Fiems, Altair da Graça Cruz, tomou posse, nesta segunda-feira (10), na sede da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, como conselheiro estadual do Trabalho, que é formado por representantes dos trabalhadores, empresários e poder público estadual. Ao todo, são 12 conselheiros das três classes e os representantes recém empossados deverão estar à frente do Conselho Estadual do Trabalho até 2022.

Altair da Graça Cruz destaca que o Conselho Estadual do Trabalho atua com a premissa de melhorar a qualidade de vida da população por meio da geração de emprego e renda. “Nosso objetivo é buscar a qualificação profissional das pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A Funtrab é o elo entre empregador e o empregado, que precisa estar bem preparado para se inserir”, declarou o diretor, que terá como suplente Manoel Domingues Moreira, que é assessor dos Conselhos Temáticos Permanentes da Fiems.



Na ocasião, também toram posse o novo presidente do Conselho, Douglas Rodrigues Silgueiro, da Fetracom (Federação dos Trabalhadores do Comércio), tendo como vice-presidente Cleoni Bortolli Salviano, da FTI (Federação dos Trabalhadores da Indústria). O diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini, ressaltou a importância da atuação do Conselho.

“Trata-se de um conselho deliberativo. Nada acontece em benefício do trabalhador, dos empresários e do desenvolvimento do Estado sem a atuação do Conselho. O Governo, por meio da Funtrab e Sedhast (Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), decidimos deixar na mão do trabalhador a primeira escolha do presidente e da vice, portanto as três entidades se reuniram e escolheram seus representantes. Não tenho dúvidas que eles trabalharam juntamente com o governo para que possamos fazer em prol de Mato Grosso do Sul”, declarou Enelvo Felini.