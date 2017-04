Diretor da CIA qualifica WikiLeaks como "agência de inteligência hostil"

O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), Mike Pompeo, criticou o WikiLeaks. Na avaliação da autoridade, o grupo que divulga documentos secretos é uma "agência de inteligência hostil".

Em seu primeiro discurso desde que assumiu como diretor da agência, o ex-congressista republicano disse que o WikiLeaks "anda como um serviço de inteligência hostil e fala como um serviço de inteligência hostil". No mês passado, o WikiLeaks divulgou quase 8 mil documentos que, segundo o grupo, revela segredos sobre ferramentas de espionagem cibernética da CIA para invadir computadores, celulares e mesmo televisores.

O discurso de Pompeo apresenta uma distância em comparação com o do presidente americano, Donald Trump. Antes da eleição, Trump disse que estava feliz por ver o WikiLeaks publicar e-mails privados, prejudicando politicamente John Podesta, o gerente da campanha de sua então adversária, a democrata Hillary Clinton. Fonte: Associated Press.

