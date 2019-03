Diretor da Aneel destaca parceria com Estado na fiscalização de segurança das barragens

A força-tarefa fiscalizou 43 usinas no primeiro mês de atividades, sendo seis em MS, e não encontrou anomalias.

Campo Grande (MS) – A força-tarefa liderada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fiscalizou barragens de 43 usinas hidrelétricas no seu primeiro mês de atividades, de 12 de fevereiro a 12 de março, constatando, em uma análise preliminar, que os empreendimentos atendem às obrigações regulatórias que visam identificar eventuais anomalias capazes de afetar a segurança das estruturas. As vistorias realizadas até agora compreendem usinas localizadas em 11 estados e no Distrito Federal. As seis usinas de Mato Grosso do Sul incluídas na programação já passaram pela vistoria das barragens.

A equipe da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) concluiu os trabalhos de campo nesta semana, inspecionando a Usina Hidrelétrica Ponte de Pedra e a Pequena Central Hidrelétrica Ponte Alta. Entre o fim de fevereiro e o início de março já haviam sido vistoriadas as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) Indaiá Grande, Alto Sucuriú e Verde 4A, e a Usina Hidrelétrica (UHE) Assis Chateaubriand (Salto Mimoso).

“Fizemos as fiscalizações com a Agepan, que é parceira, é o braço da Aneel aqui no Estado. Entendemos que havia uma preocupação da sociedade, e resolvemos ir in loco em todas as 335 barragens que atendem os critérios de risco elevado estabelecido na legislação de 2010?, destacou o diretor-geral da Aneel, André Pepitone da Nóbrega. A definição de risco elevado é referente à característica da usina, não diz respeito a suas instalações ou estruturas, mas sim à proximidade de áreas povoadas. “Reforçamos que como resultado da fiscalização das seis usinas aqui do Estado, não foi identificada nenhuma não-conformidade”, explica Nóbrega.

Gizele Oliveira – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan)

Fotos: Agepan