Diretor-adjunto do Detran-MS participa do V Encontro Estadual para Gestores

Campo Grande (MS) – O diretor-adjunto do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Francisco Libório, esteve nesta quarta-feira (20), na abertura do V Encontro Estadual sobre Gestão, Educação e Legislação do Cetran (Conselho Estadual de Trânsito). O encontro tem como tema promover um trânsito melhor e mais humano para todos.

Na ocasião, estiveram presentes, gestores municipais de trânsito, coordenadores de educação de trânsito e membros das juntas administrativas de recursos de infrações.

Nesta quinta-feira (21) a diretora de educação de trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, fará uma palestra sobre o Programa de Educação e Segurança do Detran e Movimento ‘Maio Amarelo’ e explica sobre a união dos órgãos para um trânsito seguro. “Hoje precisamos trazer o sentimento humano e lembrar que no trânsito o sentido é a vida, somos vidas nos movendo”, explica.

Na mesma ocasião, a professora Inês Pereira fará uma palestra, juntamente com a equipe de Educação do Departamento de Trânsito abordando sobre os projetos e ações propostas para 2019.

O evento acontece até a sexta-feira (22), no auditório da sede da Assomasul, das 7h30 às 17h.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran MS).